Il camion resta impantanato e per quanti sforzi si facciano, proprio non si riesce a tirarlo fuori dal fango. Allora, in men che non si dica, gli abitanti del villaggio formano una grande catena umana e, tutti quanti insieme, tirando con la sola forza delle braccia, riescono a liberarlo e a riportarlo sulla carreggiata. Chapeau ai soccorritori!!