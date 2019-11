Camion perde carico di tondini in galleria: giovane ferita e quaranta vetture danneggiate.

La ragazza, centrata in pieno, è andata a sbattere contro il guardrail. E' stata accompagnata in ospedale in "codice giallo"

Momenti di paura, questa mattina, sull’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. All’imbocco della galleria di Sant’Igino, nel comune di Gattico-Veruno in provincia di Novara (in direzione del capoluogo ligure), un camion ha perso il suo carico di tondini di ferro. Una quarantina di auto e quattro camion sono stati costretti a fermarsi per la foratura degli pneumatici.

UNA DONNA FINISCE AL PRONTO SOCCORSO

Una donna, alla guida di una vettura, che viaggiava proprio dietro il mezzo pesante, ha avuto la peggio. Il carico, infatti, l’ha centrata in pieno mandandola a fracassarsi contro il guard-rail. Soccorsa, è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

AUTOSTRADA CHIUSA AL TRAFFICO

Sul posto, All’altezza del km 163, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Borgomanero. L’autostrada è stata chiusa al traffico per rimuovere i tondini di ferro e pulire la carreggiata. E solo nel tardo pomeriggio la situazione è tornata alla normalità.

SI INDAGA SULL’ACCADUTO

Agenti della polizia stradale e tecnici della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia stanno ora cercando di fare piena luce sulla dinamica dell’incidente.