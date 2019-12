Cammina per strada e i civich lo multano

”Quale pedone, percorrendo via Parini da corso Vittorio Emanuele II verso nord, circolava sulla carreggiata stradale nonostante la presenza del marcia piede”. Cinque righe scritte a penna su un verbale da 26 euro ricordano a chi si sposta nella città della mobilità sostenibile che il codice della strada vale per tutti, anche per chi non utilizzi altro che i propri piedi. Come M. D., 28 anni, che quel verbale l’ha ricevuto, e ieri mattina – quando un civich l’ha sanzionato alle 8.05 – camminava per raggiungere gli uffici della Divisione Sport del Comune di Torino, dove si occupa di comunicazione, seguendo il progetto PasSporTo.

