Cammina sulla massicciata, arriva il treno e lo travolge. Morto [LE FOTO]

L'uomo non si è accorto dell'arrivo del convoglio. Esclusa al momento, l'ipotesi del suicidio

Stava camminando sulla massicciata della ferrovia e non si è accorto dell’arrivo del treno. Per lui non c’è stato nulla da fare. L’uomo è stato travolto e ucciso nei pressi di Moncalieri dal regionale Trenitalia 4410 Alba – Torino Stura.

E’ quanto emerso dai primi accertamenti della polizia ferroviaria che sta identificando la vittima. Al momento si esclude l’ipotesi del suicidio. I viaggiatori del regionale 4410 sono stati trasferiti a bordo di un altro convoglio ed hanno così’ potuto proseguire il loro viaggio.