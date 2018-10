Camminare a zig zag bloccando l’autobus: la nuova folle moda a Torino [VIDEO]

Un ragazzo si piazza in mezzo alla carreggiata e procede come se nulla fosse in Corso Principe Oddone

Cammina a zig zag al centro della corsia, tranquillamente e come se nulla fosse, costringendo l’autobus alle sue spalle a proseguire a passo d’uomo. Il video di questo ragazzo, diffuso da Manuela Tamalio sul gruppo Facebook Torino Sostenibile, sta diventando virale sul web, come purtroppo sta prendendo piede in città questa moda insana e insulsa.

Si tratta già del secondo caso in una settimana, infatti, a quanto riferisce l’autista. Il video è stato girato da alcuni passeggeri dell’autobus della linea numero 49, che stava percorrendo Corso Principe Oddone. Inutili i colpi di clacson e gli inviti al folle a spostarsi.

Il “genio del male” ha continuato a camminare a passo cadenzato fino alla fermata, per poi scansarsi e dileguarsi nel nulla. Come se non bastassero i problemi e i ritardi dei trasporti pubblici, insomma, ora magari toccherà mettere in conto anche la possibilità di imbattersi in qualche imbecille.