Campagna “Alcohol and Drugs” a Torino: venti i guidatori in stato d’ebbrezza, tre sotto l’effetto di droghe

Come preannunciato, dal 9 al 15 dicembre la Polizia di Stato ha preso parte alla campagna europea congiunta denominata “Alcohol and Drugs”. L’iniziativa, frutto della cooperazione tra tutte le Polizie Stradali dell’Unione Europea aderenti, ha lo scopo di ridurre il numero di vittime della strada come previsto dal Piano d’Azione Europeo 2011-2020.

I controlli mirati di 197 conducenti nel territorio di Torino, svolti con l’impiego dell’”Etilometro” e del “Drogometro”, hanno permesso di contestare venti illeciti per guida in stato di ebrezza e tre per guida alterata per l’uso di sostanze stupefacenti.

Inoltre, nello stesso periodo e sempre con lo scopo di ridurre il fenomeno sempre più in aumento della guida distratta, la polizia di Stato ha accertato e contestato trenta violazioni per l’uso del telefono cellulare durante la guida.