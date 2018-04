Campane chiese Utrecht suonano le canzoni di Avicii

La chiesa olandese ha suonato le note dei migliori successi del dj morto in Oman a 28 anni per cause ancora da verificare

Le tredici campane della Torre del Duomo di Utrecht in Olanda risuonano sulle note di Wake Me Up, Without You e Hey Brother, per omaggiare Avicii, il dj trovato morto a Muscat in Oman il 20 aprile 2018 mentre era in vacanza con gli amici.

L’annuncio è arrivato tramite Twitter dal capo campanaro Malgosia Fiebig. Non è stata l’unica manifestazione di affetto: in giro per il mondo, sono stati infatti in tanti a salutare il noto dj.

Intanto l’autopsia sul suo corpo ha escluso che sia stato vittima di omicidio, anche se le cause dell’improvviso decesso non sono ancora state chiarite.