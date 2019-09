I camper alle spalle del cimitero: «Siamo circondati dagli zingari»

I nomadi tra le tombe del camposanto per rifornirsi di acqua. Sono queste le condizione in cui versa il cimitero Parco di via Bertani, al confine tra Torino e Grugliasco. Gli zingari si sono insediati in quell’area da qualche anno: e da qualche giorno hanno ricreato un campo vero e proprio, ma la utilizzano come punto di sosta per brevi periodi. Da qui partono le proteste dei commercianti e visitatori del camposanto. E per capirlo basta osservare le condizioni del parcheggio di strada Del Portone, il punto in cui sostano: discarica abusiva nella bilatera, panni stesi tra gli alberi, falò per cucinare il cibo, bagni pubblici impraticabili e un via vai incessante per l’approvvigionamento di acqua per le roulotte.

«Sono andato al cimitero per andare a trovare un mio caro – racconta un cittadino -, e mi sono ritrovato all’ingresso un gruppetto di nomadi che riempiva grosse taniche di acqua. Una volta terminata l’operazione, venivano sistemate su un carrello della spesa, evidentemente rubato a qualche supermercato, e trasportate al di fuori del cimitero. Tutto questo sotto gli occhi di una famiglia che aveva appena seppellito un parente. Una scena che mi ha fatto rabbrividire: quello è un luogo sacro, dove bisognerebbe avere rispetto per i defunti e per le persone che lo frequentano».

I nomadi paiono prediligere quegli spazi perché comodi e fuori da centri abitati, con acqua potabile in abbondanza, numerosi bagni a disposizione e aree molto grandi per sostare. E di solito raramente vengono disturbati.

«La situazione è sempre la stessa – spiega Fabrizio Ricca, consigliere della Lega -, ma noi la monitoriamo continuamente. Più volte abbiamo inviato la polizia municipale a fare dei controlli; quasi tutti i giorni cerchiamo di eseguire accertamenti in modo da limitare i danni. Bisogna trovare una soluzione tenendo presente che le porte anti camper potrebbero davvero essere la soluzione vincente».