Camper come abitazioni: dopo le proteste dei residenti la polizia sgombera il “parcheggio-casa” dei rom [LE FOTO]

Smantellato l’accampamento abusivo di corso Corsica a Torino. Gli agenti del commissariato Mirafiori in collaborazione con gli uomini del commissariato Barriera Nizza e del reparto mobile, hanno controllato la zona che costeggia via Cosenza, alla periferia sud di Torino, occupata da alcuni mezzi utilizzati illegittimamente come abitazioni. Una sorta di piccolo “parcheggio-casa” di alcune famiglie rom, che abitavano a bordo di camper e roulotte utilizzati come abitazioni e posteggiati lungo il ciglio della strada.

LE DENUNCE DEI RESIDENTI

Da tempo i residenti del quartiere lamentavano la presenza di questi veicoli, oltre a denunciare una situazione di degrado e le scarse condizioni igieniche in cui versava l’area ubicata a cavallo tra i quartieri Lingotto e Mirafiori Nord. Mercoledì sera Casapound aveva organizzato anche una manifestazione davanti a quella sorta di “accampamento”.

CINQUE PERSONE DENUNCIATE

Da qui i controlli, scattati questa mattina. Al termine dei quali, cinque persone sono state denunciate per abuso edilizio, una quarantina identificate e accompagnate all’Ufficio immigrazione per verificare la loro posizione sul territorio nazionale, 7 veicoli sequestrati tra cui 5 camper utilizzati ad uso abitativo che sono stati però lasciati in custodia giudiziale ai proprietari per la presenza di bambini e 2 furgoni utilizzati come deposito per le masserizie.

LA SODDISFAZIONE DEL PRESIDENTE RICCA

Le verifiche sono state predisposte nell’ambito del piano di controlli straordinari voluti dal questore Francesco Messina contro il degrado e la criminalità diffusa. “Sono soddisfatto del presidio del territorio – commenta il presidente della circoscrizione 8, Davide Ricca – Ora, però, bisogna pensare a una soluzione abitativa regolare, anche dal punto di vista igienico-sanitario, per queste persone. Tra loro ci sono anche dei bambini”.