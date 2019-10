Il camper delle visite gratuite finisce nel mirino dei vandali

Vandali senza freni a Caselle. Nella notte fra domenica e lunedì, i soliti ignoti hanno preso di mira il “Camper Cardioteam”, che era presente dal 6 settembre scorso in piazza Boschiassi, dove un team di specialisti – per una iniziativa voluta da Lions club Caselle airport e dalla Cardioteam Foundation onlus – effettuava visite di controllo per prevenire l’aneurisma dell’aorta ascendente. Il “Cardiovan”, un vero e proprio ambulatorio itinerante, rientra nell’ambito della campagna di prevenzione nazionale “Screening dell’aorta ascendente” della Fondazione Cardioteam in collaborazione con la clinica San Gaudenzio di Novara, il policlinico di Monza, il Lions club Caselle airport e il dottor Stefano Dinatale.

Il mezzo è stato vandalizzato sia nella parte anteriore, sia in quella posteriore, oltre ad uno pneumatico forato. Le indagini per identificare i responsabili sono già in corso: «Chi avesse informazioni utili per accelerare le ricerche è pregato di contattare immediatamente carabinieri o polizia municipale. Dal 6 settembre all’11 ottobre sono state eseguite circa 300 visite gratuite su questo camper: non ci si aspettava un ringraziamento del genere» commenta Giuliana Aghemo, segretario dei Lions club Caselle airport.

Ancora più amareggiato il dottor Dinatale: «Un gesto di inciviltà inaudito, che lascia tanta amarezza. Un po’ come fosse stato picchiato un bambino indifeso. Il Cardioteam ha donato a Caselle numeri da record, con 300 Ecocardiogrammi eseguiti. Che dire? Son sicuro che i responsabili verranno identificati molto presto». Anche perché sono stati filmati da una telecamera di videosorveglianza e il video è già nelle mani delle forze dell’ordine.