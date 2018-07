Camper di nomadi andato a fuoco. Ora si indaga sui messaggi d’odio

Sono stati acquisiti dalla polizia e trasmessi alla Procura alcuni dei messaggi apparsi su Facebook nei giorni immediatamente precedenti al rogo che ha completamente distrutto un camper parcheggiato in via Negarville e nel quale stavano dormendo due donne rom con i loro tre bambini, tra cui un neonato. Il fascicolo è stato affidato al sostituto procuratore Roberto Furlan e il reato per il quale si procede è quello di strage, come per altro ipotizzato nel suo esposto anche dall’avvocato delle nomadi, Gianluca Vitale, che nelle scorse settimane aveva anche chiesto che gli inquirenti mettessero agli atti a quelle frasi d’odio apparse sui social network, in particolare sui gruppi “Sei di Mirafiori sud se” e “Circoscrizione 2: basta degrado”. Era lì che i residenti della zona di via Negarville avevano dato libero sfogo alla loro rabbia e alla loro frustrazione per quella convivenza da molti considerata insostenibile. Da un paio di settimane, la presenza di quel camper parcheggiato a bordo strada era infatti diventata oggetto di esternazioni anche sopra le righe, con tanto di foto sia del mezzo che dei nomadi, per denunciare quello che accadeva lungo il marciapiede: «Sporcano», «Defecano in strada», «Si lavano alla fontanella». Per finire, una ridda di auspici più o meno bellicosi, tra chi consigliava ai residenti di chiamare i vigili e chi invece suggeriva di adottare metodi ben più spicci.

