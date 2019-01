I camper invadono borgo Aurora. «Nessun controllo per le strade»

Tre camper parcheggiati davanti alle ex officine Grandi Motori, due ai giardini di via Alimonda, un paio in corso Vigevano. E qualcun altro sparso in giro. È la mappa dei mini accampamenti che toglie il sonno ai residenti del quartiere Aurora. Da settimane, infatti, le strade sembrano essersi trasformate in un campo nomadi. «Non ci sono controlli. Così non si può andare avanti» protestano i residenti. A chiedere più sicurezza c’è anche il capogruppo di FdI della Circoscrizione 7, Patrizia Alessi. «Inaccettabile che la Città non intervenga dopo anni di segnalazioni – spiega Alessi -. Aurora, in particolare piazza Repubblica, corso Vercelli e i giardini Alimonda, è diventata un campeggio abusivo. Nelle ore scolastiche i residenti vedono bimbi scorrazzare nelle strade. E a scuola chi va?».