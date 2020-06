I camper occupano la tettoia. «Sembra un campo nomadi»

La speranza di non vedere più quei camper parcheggiati tra le auto in sosta è durata lo spazio di qualche settimana. Il tempo di mettere fine alla quarantena e poi tutto è tornato come prima. Alcune famiglie, che avevano abbandonato via Germagnano a causa dell’abbattimento delle baracche, si sono spostate soltanto di pochi metri. Tornando in piazza Crispi. Trovando riparo sia sotto la tettoia che nel parcheggio davanti al distributore di benzina. Proprio come se le forze dell’ordine non si fossero ampiamente preoccupate di controllare l’area, a seguito della denuncia dei residenti del quartiere Barriera di Milano.

L’incubo delle famiglie si è avverato quando scorgendo dalle finestre hanno visto quei cartoni e gli avanzi di cibo per terra a ridosso delle automobili e dei motorini. Vicino ad una macchina alcuni materassi ammassati e una serie di camper parcheggiati.

