Tra camper e tartarughe abbandonate: il campo da basket fermato dal Covid

Il campo da basket, nuovo di zecca, prigioniero delle nuove restrizioni del Covid. E poi la solita emergenza camper su corso Monte Lungo, le tartarughe abbandonate nel laghetto ma anche qualche buona notizia: come la riaccensione delle lame d’acqua. Sono alcune delle tante facce di piazza d’Armi, un parco molto frequentato che come altri – tuttavia – vive di alti e bassi.

Gli abbandoni

L’abbandono delle tartarughe acquatiche sta diventando una vera emergenza, per l’ecosistema e per la salute pubblica. Il Comune di Torino fatica a gestire questa situazione che, per altro, non riguarda solo piazza d’Armi dato che anche alla Pellerina il problema è il medesimo. Oggi, rispetto agli anni scorsi, se ne trovano di meno ma il problema rimane. Nonni, con nipoti al seguito, o intere famiglie hanno l’abitudine di portare agli animali da mangiare. Animali che con il tempo sono diventati più selvatici e che ora potrebbero mordere. Oltre che aumentare di numero.

