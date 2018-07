Campese outlet telefonia – Qui trovate la telefonia 2.0 e anche cellulari a km zero

I segreti di un’attività commerciale vincente sono la tradizione e l’innovazione. Ma non c’è solo questo ad accompagnare l’avventura di Campese Outlet Telefonia in corso Belgio 72: perché la sua nuova presenza significa affiancare il negozio già esistente nella via, un punto 3Store e Wind, riportando un nome storico del quartiere Vanchiglia là da dove tutto è partito 45 anni fa e diventando ancora più punto di riferimento per la telefonia in zona, come spiega Marco Capra:

«I miei genitori hanno aperto un negozio di elettrodomestici e nel tempo si sono fatti conoscere da tutti in zona. Ecco perché dopo aver aperto diversi punti vendita dedicati ai cellulari tra Torino e provincia abbiamo voluto fortemente tornare là dove tutto era partito, ma con un’idea nuova».

Il progetto è quello di una telefonia 2.0, nella quale i clienti oltre a trovare smartphone, (ma anche tablet e pc) di ultima generazione siano seguiti passo dopo passo sia nella fase dell’acquisto che del post vendita.

«Ci siamo resi conto che moltissimi comprano modelli più per moda che per reale bisogno e non sempre quindi sono realmente consapevoli dell’acquisto. Noi li consigliamo, ma facciamo anche il backup di tutto quello che avevano sul vecchio cellulare, li guidiamo alla scoperta di quello nuovo. Un servizio del quale si sentiva la necessità».

E non solo, perché uno dei punti di forza da Campese Outlet Telefonia è quello dei telefonini rigenerati (o a “km zero” come li definiscono loro): cellulari di tutte le marche pari ai nuovi ma che in realtà perché già utilizzati (e poi restituiti) possono essere venduti a prezzi decisamente più bassi. Così un iPhone 6 parte da 199 euro, o iPhone X di ultimissima generazione a 900 (contro i 1300 del nuovo). In più c’è la formula ’Try&Buy’, in base alla quale entro una settimana se dopo aver provato il cellulare non si è soddisfatti si può restituire senza perdere nulla.

E ancora, da Campese Outlet Telefonia si valutano e comprano cellulari usati (presentando la prova d’acquisto) e si eseguono tutti i tipi di riparazioni al massimo entro 48 ore. Infine si realizzano custodie e cover personalizzate per cellulari a soli 19 euro.

Il negozio è aperto da lunedì a venerdì con orario 9.30-13, 14.30-19 (sabato 9-13).

Contatti: 392.4800996 (anche Whatsapp) e 011.0376419.