I campetti in balia dei vandali: «Quante denunce inascoltate»

«Le reti ai canestri? Erano in ferro. Le hanno vandalizzate dopo l’inaugurazione». Riccardo Angelozzi gioca a Sassari, Serie A di basket in carrozzina. Al parco laghetti Falchera ci va tutti i giorni, per allenarsi. Il campo di pallacanestro aveva reti metalliche ai canestri. Sparite. «Qui girano i vandali. Sono durate poco», assicura Riccardo. In via degli Ulivi, il maxi-parco era stato inaugurato a settembre. Una cerimonia in pompa magna, sia perché i lavori erano durati cinque anni, sia perché la spesa era stata di tre milioni e 86mila euro. Ma questo ai teppisti importa poco. Che infatti se la sono presa pure col calcetto. Ai lati del terreno di gioco c’erano due porte, oggi non ci sono più.

«Le abbiamo tolte, qualcuno le aveva rovinate», spiegano gli operai del Comune arrivati sul posto per la consueta manutenzione al parco. Quando torneranno? Non a breve visto che c’è il Covid e riposizionarle indurrebbe qualche “furbetto” a giocare. Ma nel quartiere è scoppiata pure una polemica per l’evento di domani al parco laghetti. Pulitour e ginnastica all’aperto, dell’associazione Ars e di Falchera Labb col patrocinio della Circoscrizione 6. A protestare è il comitato Vivi Falchera. «Di quest’evento non sapevamo nulla. E dalla Circoscrizione – lamenta Michele Celentano, presidente -. Attendiamo da un anno la risposta a una lettera con le nostre proposte per il parco».

Accuse che il centro civico respinge. «Alle loro lettere – replica Carlotta Salerno, presidente della Sei – ho sempre risposto puntualmente. Abbiamo la ferma volontà di far partecipare tutto il territorio al percorso che porterà all’assegnazione e all’utilizzo della casetta, affinché venga vissuta e valorizzata il prima possibile». Tra l’altro, l’evento di domani è sub-judice visto l’arancione rafforzato in Piemonte.