Campetti in mano ai disperati. «Qui solo liquori e materassi»

Un biglietto affisso sulla cancellata vieta l’ingresso in quanto l’area, interdetta, è considerata pericolosa. Ma entrare è piuttosto facile, visto che parte della recinzione laterale è stata divelta da tempo dai vandali e dai barboni. I due campi sportivi comunali all’angolo tra strada Altessano e via Sansovino sono un vero e proprio monumento al degrado. Porte senza le reti e immerse nel verde, rifiuti e immondizia – tra cui una cospicua quantità di mattonelle – adagiati sui terreni di gioco realizzati in materiale sintetico. Ma il peggio lo si trova all’interno dei due fabbricati, che in teoria avrebbero dovuto ospitare gli spogliatoi delle squadre e invece sono diventati terra di nessuno. Ci si fa largo un po’ a fatica tra l’erba altissima e che nessuno ha mai sfalciato, per poi entrare dentro a dei rifugi bui che quotidianamente accolgono i disperati di turno. Dove è possibile rinvenire di tutto, dalle bottiglie di vino o di alcolici ai pentolini per riscaldare l’acqua oltre ai materassi, ai cuscini e alle coperte per dormire la notte. Una volta usciti, ci si domanda se e quando si potrà mai assistere a una partita di calcio giocata in questi impianti così malridotti. Un quesito che gli abitanti della zona e le varie associazioni di quartiere si sono posti più volte, senza però mai trovare risposta. E pensare che i lavori per costruirli erano partiti nel 2001, con un importo iniziale ammontante a 1,5 milioni di euro circa. Poi si era manifestato il degrado e così erano iniziate le operazioni di recupero e di riqualificazione dei campetti, con la scadenza fissata per dicembre 2015. Tuttavia, nel corso degli anni una serie infinita di problematiche aveva investito le ditte appaltatrici, responsabili a vario titolo di gravi inadempimenti contrattuali. Infatti, più di un’impresa costruttrice impegnata nel progetto era fallita. E anche l’associazione “Circoletto Rosso”, vale a dire la vincitrice dell’ultimo bando, si era arresa dopo aver investito circa 80mila euro. Senza che la palla iniziasse mai a rotolare sui prati.