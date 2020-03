Campi abbandonati a Mirafiori. Le piastre tra degrado e incuria

Il campo da pallacanestro è inutilizzabile perché i canestri sono spariti o ridotti a un colabrodo, le assi delle panchine sono state devastate e dei cestini si sono quasi perse le tracce. Persino la piastra per il volley, alla lunga, ha dovuto abdicare. I giardini di via Sanremo angolo via Dina, in Circoscrizione 2, sono ridotti in uno stato di degrado senza precedenti. Basta avvicinarsi all’area giochi per fare la conta dei danni causati dal viavai notturno dei bulli del quartiere Mirafiori Nord. Ma oltre ai campetti vandalizzati c’è anche il problema della pavimentazione che avrebbe necessariamente bisogno di un intervento di manutenzione. Farsi male è oggi molto facile, tanto che di ragazzi non se ne vede mai l’ombra. I writers, inoltre, hanno imbrattato qualunque cosa. Dai muri ai toret passando per i giochi stessi.

