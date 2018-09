«I campi costruiti con il sudore. Per noi la competizione è tutto»

Il presidente è del Toro, mentre la maggior parte degli iscritti è di fede bianconera. «Ma qui, di calcio, si parla poco». Molto meglio giocare a bocce, dove la competizione si accende anche oltre il limite consentito tra rimproveri, urla e qualche insulto. Del resto, alla bocciofila di via Ada Negri lo spazio per le gare c’è eccome, dato che i campi sono cinque. Un tempo però, il terreno era tutto terra e rocce. Furono proprio i primi soci, nel 1983, a prendere in mano pale e picconi e costruire da zero i campi, rimuovendo a poco a poco tutti i massi. «Eravamo in 20, mentre oggi siamo 140 effettivi più 80 aggregati», puntualizza Luigi Adilardi, 83 anni, dal 2007 a capo del gruppo “Pensionati ed Amici”. Soci volenterosi e intraprendenti come in poche altre bocciofile se ne vedono, che in poco più di trent’anni hanno letteralmente trasformato uno spazio fatto erigere dall’allora sindaco di Torino Diego Novelli. Non solo i campi da bocce, ma anche i bagni per le donne e per i disabili, il lavatoio per rinfrescarsi al termine delle partite e un bellissimo vialetto con melograni, cachi e piccoli ulivi. Tutti interventi realizzati dai soci, in maniera volontaria. Un solo cruccio, le piante da potare.

«Sono più di dieci anni che aspettiamo l’arrivo del Comune – lamenta Adilardi – e ora questi alberi sono diventati troppo alti. Abbiamo chiesto di potercene occupare noi, ma ci è stato risposto che non possiamo. Peccato, perché lo avremmo fatto a nostre spese». Del resto i conti sono perfettamente in ordine da quando a redigerli è Franco, segretario dell’associazione ed ex contabile Dea, a cui non sfugge nulla. «Ma quando sono arrivato non c’erano nemmeno i registri». E le quote d’iscrizione? «Non sono alte – spiega Adilardi – e anche per questo abbiamo molti iscritti. Le abbiamo aumentate di poco quest’anno per via di alcuni lavori. Inutile dire che qualcuno, anche se l’aumento è stato contenuto, non era per niente d’accordo». Un po’ come avviene sul campo, a ogni match di bocce.