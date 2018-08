Campi da golf danneggiati dopo presidio pro migranti a Claviere, indagano i carabinieri

Nel mirino la rete Chez Jesus: parte del prato in rovina e cartelloni presi a calci

Indagini in corso da parte dei carabinieri. I militari sono al lavoro per identificare gli attivisti della rete Chez Jesus, che si batte a difesa dei migranti e che martedì scorso ha organizzato un presidio di solidarietà a Claviere a sostegno di una giovane fermata dalla gendarmerie per favoreggiamento al soggiorno di persone irregolari.

Di ritorno dal presidio, infatti, gli attivisti della rete hanno attraversato i campi del Circolo golf club di Claviere, rovinando parte del prato e alcuni cartelloni. La responsabile del golf club, presieduto dall’industriale Giuseppe Lavazza, ha sporto denuncia.

Da una fase preliminare delle indagini pare che i danneggiamenti siano avvenuti in territorio francese, ma sono in corso ulteriori rilievi. Oltre che danneggiare il gol club, il presidio degli attivisti aveva bloccato per alcune ore il traffico sul Monginevro, al confine tra Italia e Francia.

Attraverso una nota su Facebook la rete Chez Jesus ha dato la sua ‘versione’ dell’accaduto: “Ci siamo ritirati passando allegramente sui campi da golf. Campi privati transfrontalieri facilmente attraversabili per chi può permettersi questo sport ma chiusi a tutti gli altri”.