Campi rom, via libera al nuovo regolamento: «Per come è fatto è inutile per gli sgomberi»

Le aree interessate sono quelle autorizzate di via Germagnano, strada dell’aeroporto, via Lega e corso Unione Sovietica

Approvato il nuovo regolamento per i campi rom, ma per le opposizioni è «del tutto inutile». Ieri il consiglio comunale ha dato voto favorevole al documento che, come ha sottolineato l’assessora al Welfare Sonia Schellino, «tiene conto delle criticità rilevate in passato e ha come obiettivo finale il superamento dei campi rom entro tre anni».

Le aree interessate sono quelle autorizzate: via Germagnano 10, strada dell’aeroporto 235/25, via Lega 50, corso Unione Sovietica 655 e interessano 769 persone.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI