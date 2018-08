Campidoglio, auto ovunque: borgo vietato alle carrozzine

Borgo Campidoglio è inaccessibile alle persone con disabilità. Se n’è accorto anche Gabriele Piovano, il presidente della Cpd (Consulta per le persone in difficoltà) che lunedì pomeriggio, a bordo alla sua carrozzina, ha effettuato un tour per le vie del quartiere insieme al Mau, il Museo di arte urbana. Numerosi i problemi riscontrati, su tutti quello della “malasosta” che rende impossibile il transito in sicurezza. «Le auto parcheggiate – afferma Piovano – impediscono il passaggio della carrozzina sul marciapiede. E io sono costretto ad attraversare strade pavimentate con i ciottoli, rischiando di cadere». Il tour è partito dalla chiesa di Sant’Alfonso, passando per via Rocciamelone, unica strada pedonale del borgo, ed è poi proseguito in via Musinè, facendo tappa nelle piazze Moncenisio, Zamenhof e Risorgimento. In più occasioni si sono viste auto viaggiare a forte velocità, arrivando a invadere i marciapiedi a filo strada per evitare le vetture parcheggiate un po’ ovunque. «Il transito pedonale non è tutelato, anche perché i dissuasori negli anni sono stati quasi tutti abbattuti dai veicoli parcheggiati in divieto di sosta» affermano dal Mau, che da anni si pone il problema della fruizione delle tante opere artistiche da parte delle persone con disabilità. Un percorso iniziato nel 2014 quando, insieme all’associazione Volonwrite, il museo ha mappato tutto il borgo, stabilendo i percorsi più idonei per ogni tipo di disabilità. Dallo scorso anno è invece stata sancita la collaborazione tra il Mau e la Consulta per le persone in difficoltà. «Se le strade non sono accessibili non siamo accessibili neanche noi» afferma Barbara Bordon, l’organizzatrice del tour e archivista del Mau che rivendica «il diritto di accesso ai servizi da parte di tutti i cittadini», chiedendo inoltre «l’installazione dei paletti verdi a bordo strada». «In questo modo – aggiunge Bordon – le auto non potrebbero più parcheggiare e il transito pedonale sarebbe più sicuro». Un problema che non sembra però di facile risoluzione nonostante l’intenzione dell’asse ssore Maria Lapietra di pedonalizzare il borgo. I residenti hanno infatti recentemente presentato 900 firme contro il piano proposto dal Comune. Ma i disagi per i disabili non riguardano soltanto la viabilità. «In tutto il quartiere infatti – spiegano dal Mau – non ci sono attività accessibili ai disabili, a parte i locali del nostro museo, la chiesa di Sant’Alfonso e il circolo parrocchiale che hanno installato le rampe all’ingresso».