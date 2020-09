Campidoglio “green”, murales e orti urbani: «Una città nella città»

Installazioni artistiche incastonate sui muri delle case. E per il futuro spazio a pedonalizzazioni e zone 30

Lo chiamano il quartiere museo e sicuramente c’è un perché. Con i suoi murales, i suoi vicoli acciotolati e le piccole case sembra davvero un borgo a parte rispetto al resto della città: a misura di uomo e, forse, anche di animale. A cavallo tra Parella e San Donato, borgo vecchio Campidoglio è un ex quartiere operaio che con gli anni si è trasformato in una zona essenzialmente residenziale con un’atmosfera da paesino di campagna. Girando per le sue strade si ritrova l’atmosfera tipica dei paesini pur rimanendo all’interno di una grande città.

Il circolo sardo e il Sant’Alfonso

A Campidoglio ci si può imbattere nell’associazione dei sardi torinese. Il circolo “Antonio Gramsci” è un portale verso il cuore della mia Sardegna.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI