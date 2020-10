Campidoglio, nove monolocali trasformati in case d’appuntamento: due arresti

I carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Torino su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di due persone, marito e moglie, ritenute responsabili di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

L’attività trae origine dalle dichiarazioni rese ai militari dell’Arma da una giovane romena che ha ammesso di esercitare la prostituzione da alcuni anni e, nell’ultimo periodo, in alcuni monolocali del centro cittadino del capoluogo piemontese.

Gli investigatori hanno così accertato che l’affitto settimanale per un monolocale era di 300 euro, corrisposti in nero a una coppia di coniugi torinesi. Non solo nessun contratto di locazione, ma i pagamenti avvenivano esclusivamente in contanti o mediante ricariche di una carta prepagata intestata a uno dei due proprietari dello stabile.

Numerosi servizi di appostamento espletati dai carabinieri della compagnia Torino San Carlo hanno inoltre consentito di documentare che l’intero immobile, ubicato nel quartiere “Campidoglio” e composto da nove monolocali indipendenti, era stato adibito a casa di “appuntamento”, dove si registrava di giorno e di notte un continuo afflusso di clienti.

Durante le odierne operazioni di sequestro disposto dall’Autorità Giudiziaria i militari dell’Arma hanno trovato nelle camere sette giovanissime prostitute, di nazionalità romena, bulgara, ucraina e russa, nonché un cliente italiano. Le giovani donne saranno ora identificate e interrogate in caserma.