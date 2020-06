Campidoglio, ruba il cellulare a una ragazza e si cambia: riconosciuto grazie a un’app

Era particolarmente scaltro nella perpetrazione di furti e rapine e nell’individuare le sue vittime; lo scorso martedì sera, ad esempio, il 35enne, di nazionalità marocchina, si è avvicinato alle spalle a una ragazza di 22 anni che stava rincasando, nel quartiere Campidoglio. La giovane aveva appena aperto il cancelletto di casa quando voltandosi vedeva venirle incontro l’uomo, che le sorrideva e le faceva cenno con la mano, come a dirle di lasciare aperto.

Scambiandolo per un vicino, la donna lo aspettava; una volta entrato all’interno della proprietà, l’uomo però la aggrediva afferrandola per le spalle. La faceva cadere sui gradini delle scale che danno accesso alle abitazione e in questo frangente le rubava la borsetta, contenente cellulare ed effetti personali.

Un ragazzo che da lontano aveva assistito alla scena chiamava il 112 per segnalare l’accaduto, fornendo le descrizione del rapinatore. Più volanti si avvicinavano al luogo e mentre alcuni operatori davano soccorso alla vittima, un’altra pattuglia ispezionava accuratamente la zona di Strada delle Ghiacciaie e via Pianezza. Infatti, tramite l’applicazione “Find my phone”, gli agenti localizzavano il telefonino della ragazza proprio in quel luogo.

In corrispondenza della posizione indicata dall’applicazione, stava camminando un cittadino maghrebino, il quale però indossava abiti differenti rispetto a quelli del rapinatore. Si tradiva, però, perché alla vista della pattuglia di polizia iniziava a correre. Veniva pertanto fermato qualche metro più in là. Nello zainetto che portava con sé venivano rinvenuti gli abiti indossati durante la rapina, che evidentemente era riuscito a cambiare durante la fuga, oltre all’intera refurtiva, che è stata poi riconsegnata alla giovane vittima.

L’autore del gesto è un uomo con precedenti di polizia per reati inerenti agli stupefacenti, per evasione e ricettazione, irregolare sul territorio nazionale. È stato arrestato per rapina aggravata.