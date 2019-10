Campidoglio, troppi avventori con precedenti di polizia: licenza sospesa a bar

Nell’ambito di un controllo straordinario del territorio effettuato la scorsa settimana da personale di polizia del commissariato San Donato, era stata riscontrata la presenza in un esercizio pubblico di via Ghemme 9/D, nel quartiere Campidoglio, di diversi avventori con precedenti di polizia a carico.

Simile esito si era ottenuto in occasione di altri quattro controlli effettuati nel corso degli ultimi mesi, a conferma della non occasionalità del fenomeno riscontrato. In particolare, nel mese di giugno, personale della squadra Volante era intervenuto nel bar e aveva tratto in arresto un cittadino straniero che aveva ingoiato degli ovuli al momento del loro ingresso nel bar.

Come evidenziato dai controlli, il locale è risultato frequentato da cittadini stranieri spesso non in regola sul territorio nazionale e da persone pregiudicate e pericolose per la sicurezza dei cittadini e per l’ordine e la sicurezza pubblica, che in più occasioni, con comportamenti irrispettosi, hanno causano disturbo alla quiete pubblica.

Alla luce di ciò, il questore ha emesso un provvedimento di chiusura per l’esercizio, già destinatario nello scorso aprile di un provvedimento di sospensione della licenza. Il bar resterà chiuso per 15 giorni.