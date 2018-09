Camping abusivo al Lingotto «Presto una manifestazione»

Con la fine delle vacanze estive qualcuno sperava di non dover fare più i conti con i campeggi abusivi tra i quartieri Filadelfia e Lingotto. Invece la situazione è nuovamente precipitata nel fine settimana, con l’arrivo di una decina di camper tra corso Corsica e via Spazzapan. A due passi dall’anagrafe. «Domenica c’erano decine di persone sul marciapiede. E’ una vergogna» hanno raccontato ieri mattina i residenti della ex circoscrizione Nove. «Alcuni nomadi – continuano i cittadini – hanno persino improvvisato un banchetto, un mercatino abusivo di cui potevamo fare davvero a meno». Minaccia su cui si sono fiondate anche le attenzioni del comitato di zona “Ex Moi Lingotto”, deciso a organizzare un’altra manifestazione di protesta per le vie del quartiere.

«Se la situazione non verrà risola con un intervento deciso – raccontano dal comitato – allora non ci resterà altra soluzione se non quella di indire un presidio di protesta. I cittadini non meritano di vivere nell’insicurezza, oltre al dramma del Moi ora ci sono anche gli zingari». Nomadi padroni di strade, aree verdi e marciapiedi. Da via Zino Zini passando per corso Corsica, via Spazzapan, via Olivero fino ad arrivare in corso Cosenza. Sirene arrivate anche all’attenzione del presidente della circoscrizione Otto, Davide Ricca. «Riceviamo segnalazioni ogni giorno – rincara Ricca – e questo è un problema. Dal canto nostro abbiamo provveduto ad avvisare le forze dell’ordine. C’è il rischio che qualcuno possa decidere di farsi giustizia da solo». Come già accaduto, nemmeno troppo tempo fa, in via Roveda, alle porte di Mirafiori Sud. Con il camper di una famiglia rom dato alle fiamme da ignoti e sette persone – tra cui quattro bambini – che hanno rischiato la vita.