Campo da calcio e vecchie poste tra incuria e cantieri abbandonati

Due aree di Torino Sud dove il rilancio non è mai iniziato. Uno, le poste di Borgo Cina, sono esplose sette anni fa e ci sono ancora le macerie. L’altro è un campo storico, le porte gialle, vicino alla Fiat. Diventato una foresta a causa dell’incuria.

UFFICIO POSTALE CHIUSO

In via del Prete l’ufficio postale era saltato in aria a gennaio 2013, durante un tentativo di rapina finito male. Gli scassinatori, un po’ maldestri, quella notte avevano calibrato male la miscela e così l’edificio era esploso quasi del tutto. Passati sette anni, non è cambiato nulla. Poste Italiane, per cercare di agevolare i residenti, aveva spostato gli uffici a 700 metri di distanza in corso Siracusa. Mentre Atc, proprietaria dei locali, valutata esorbitane la cifra per le ristrutturazioni – 120mila euro – aveva tentato di cercare investitori interessato, salvo poi provare a mettere tutto in vendita. La vicenda due anni fa era anche finita sul tavolo del consiglio comunale. Per ora, ciò che resta delle poste è un rudere sventrato sul lato sinistro e che ospita solo degrado e macerie.

