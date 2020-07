Campo sportivo, parco e ristorazione: nasce il nuovo polo universitario green

Non sarà soltanto un campus, ma anche uno grande spazio aperto al pubblico con una piazza, un parco, campi sportivi e ristorazione. È stato presentato ieri il progetto della Città delle Scienza di Grugliasco, il nuovo polo universitario “green” che nel 2024 ospiterà i nuovi dipartimenti Chimica, Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, a fianco del complesso edilizio presente di Scienze Agrarie e Veterinaria. Il nuovo “campus metropolitano” sviluppato su una superficie di 120mila metri quadrati, raddoppierà il numero degli studenti, da 5mila a 10mila e offrirà lavoro a un migliaio di persone.

Il cantiere partirà nella primavera del 2021 e durerà tre anni per un costo di circa 160 milioni di euro finanziati dal Gruppo Intesa Sanpaolo, a cui si aggiungono oltre 2,4 milioni l’anno per spese di manutenzione. Nel progetto sono previsti 22mila metri quadrati di aule per didattica, servizi per studenti, mentre 47.500 metri quadrati saranno destinati alla ricerca. Alle attività sportive multiple affidate al Cus Torino (basket, volley, pallamano, lotta, ginnastica, arrampicata) saranno dedicati 7.300 metri quadrati, inclusa la pista di atletica leggera al coperto.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI