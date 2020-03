Cancellati solo 6 caselli su 28. Ma mancano ancora 50 milioni

I Comuni della tratta ferroviaria Torino-Pinerolo hanno individuato la loro priorità: due nuovi cavalcavia a Piscina e Airasca per chiudere 6 passaggi a livello. Il costo totale delle opere è di 10 milioni e 300mila euro. La loro posizione è stata presentata all’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi in un incontro che si è tenuto ieri, in cui è stato ribadito anche il sostegno al progetto di interramento e raddoppio dei binari a Nichelino. A tirare le fila dell’incontro è stata la consigliera regionale del Pd Monica Canalis, che si era già interessata al tema, presentando un’interrogazione per conoscere l’intenzione della Regione sui fondi a disposizione per la chiusura dei passaggi a livello della Torino-Pinerolo.

I passaggi sono 28 e il piano complessivo costa 60 milioni di euro. La Regione sotto la guida di Chiamparino aveva previsto 10milioni di euro, più l’impegno di Rfi a spendere 670mila euro per ogni passaggio a livello chiuso. I sindaci e gli assessori della tratta hanno scoperto che il fondo regionale è sceso a 8 milioni, ma ci sono altri 5 milioni di fondi statali.

