Cancelo e Ronaldo la ribaltano, Lazio battuta all’Olimpico

Una Juventus non particolarmente brillante ma tremendamente cinica, ha vinto 2-1 all’Olimpico nel posticipo serale contro la Lazio allungando a 11 punti il vantaggio sul Napoli, che ieri, nell’anticipo, aveva pareggiato 0-0 con il Milan. Se non è scudetto (sarebbe l’ottavo di fila), poco ci manca.

MICIDIALE UNO-DUE PORTOGHESE

Forse il risultato più giusto, a vole essere sinceri, sarebbe stato un pareggio, ma il micidiale uno-due dei portoghesi Cancelo e Cristiano Ronaldo, quest’ultimo su rigore, hanno dato ragione ad Allegri (i bianconeri hanno inanellato diciannovesima vittoria su ventuno partite), e gettato nello sconforto il popolo biancoceleste.

CANCELO E RONALDO SIGLANO LA RIMONTA

Per la cronaca: la Lazio, nel primo tempo, ha giocato decisamente meglio. Ed ha avuto due grandi occasioni: Szczesny prima ha deviato un bel sinistro di Parolo e Rugani poi ha salvato a porta vuota su pallonetto di Immobile che aveva superato il portiere bianconero in uscita.

AUTORETE EMRE CAN, LAZIO AVANTI

Nella ripresa, gli ospiti sono rientrati in campo con un altro piglio. Hanno tenuto l’iniziativa con Douglas Costa, Dybala e lo stesso Ronaldo che pure nei primi 45′ ara apparso evanescente. E tuttavia, al 59′, l’autogol di Emre Can, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo ha infilzato il proprio portiere, ha regalato il vantaggio alla Lazio.

I CAMBI CHE DECIDONO LA SFIDA

La Lazio ha sfiorato più volte il raddoppio. Poi Allegri ha gettato nella mischia Bernardeschi e Cancelo e i cambi gli hanno dato ragione. Il pareggio bianconero è arrivato infatti proprio con Cancelo al 74mo con un diagonale rasoterra. Infine, la rete decisiva di CR7 su rigore all’88mo, per fallo di Lulic su Cancelo. Una vittoria forse un po’ fortunosa. Ma i titoli si vincono anche così.

Il tabellino

Lazio-Juventus 1-2

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Bastos (45’st Pedro Neto), Wallace, Radu; Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto (36’st Berisha), Correa; Immobile (37’st Caicedo). A disp. Guerrieri, Proto, Durmisi, Badelj, Cataldi, Murgia. All. Inzaghi.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci (41’pt Chiellini), Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Matuidi (15’st Bernardeschi); Douglas Costa (25’st Cancelo), Dybala, Cristiano Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Perin, Kean, Spinazzola, Fagioli. All. Allegri.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

MARCATORI: 14’st Emre Can (aut), 29’st Cancelo, 44’st Ronaldo (rig).

NOTE. Ammoniti: Emre Can (J), Matuidi (J), Lucas Leiva (J), De Sciglio (J), Rugani (J), Chiellini (J), Milinkovic-Savic (L). Angoli: 8-1 per la Lazio. Recupero: 1′, 5′.