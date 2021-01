Cane abbandonato in un garage. Sopravvive per due settimane

Roccia ha 5 anni, è cieco ed è sopravvissuto per 14 giorni solo e abbandonato in un garage. Roccia è un border collie, un cagnolino lasciato a morire in quel box di Ciriè dal suo padrone, arrestato dai carabinieri, che non si è interessato alla sua sorte e non ha chiesto a nessuno di occuparsi di lui. Ma per fortuna invece c’è chi si è preoccupato per quel cagnolino: Roccia si è salvato, e ora cerca una nuova famiglia, qualcuno che possa dargli quell’amore che fino a oggi gli è stato negato.

La storia del border collie comincia a Natale, quando il suo padrone, un 36enne, finisce in carcere dopo aver aggredito la ragazza per la quale aveva perso la testa e dalla quale era già stato denunciato per stalking.

