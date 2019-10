Cane chiuso in gabbia: 35enne denunciato per maltrattamento di animali [LE FOTO]

E' successo a Torino in via Vistrorio

Finisce nei guai per maltrattamento di animali. E’ successo a Torino dove gli agenti del reparto di Prossimità della polizia municipale di Torino, hanno denunciato un 35enne italiano pregiudicato.

CANE CHIUSO IN GABBIA

L’uomo, come accertato dai vigili, aveva chiuso il proprio cane, razza amstaff, all’interno di una gabbia grande poco più di un metro quadrato, sul balcone di casa, in via Vistrorio.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

In passato il 35enne si era reso colpevole di maltrattamenti in famiglia a danno della moglie. Il cane, dopo essere stato accudito e rifocillato, è stato posto sotto sequestro e affidato al canile municipale.