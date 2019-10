Cane divora il muso dell’alpaca di suor Laura. Gara di solidarietà per pagargli l’operazione

Il morso brutale di un cane, all’improvviso, che ha rischiato di ucciderlo. Quindi, la corsa al Canc di Grugliasco per salvargli la vita.

Joy è un piccolo alpaca bianco, animale tipico delle Ande, che vive in mezzo alla natura nel comune di Roccavione con suor Laura Cazzaniga, socia fondatrice dell’associazione Monte Luce. Insieme all’altro alpaca di nome Amigo, Joy è la mascotte del rifugio, attrazione imperdibile per le famiglie e i bambini della zona. Ed è proprio mentre passeggiava accanto a una mamma e a sua figlia, che l’alpaca è stato aggredito. Un pitbull si è avventato sul gruppo e Joy, d’istinto, ha provato a fare da scudo per difendere le due donne dall’assalto del cane. Un gesto istintivo, che però gli è costato caro perché il pitbull gli ha strappato mezzo muso. «Non riuscivo a credere ai miei occhi – racconta suor Laura, ancora scossa per quanto accaduto – quando ho visto Joy quasi sbranato da quel cane. Gli ha portato via mezzo muso».

L’animale è stato trasportato in fretta e furia a Grugliasco, per essere operato presso il Canc, il Centro animali non convenzionali. Dopo i primi esami effettuati in clinica, la sua situazione è apparsa fin da subito molto grave. Bisognava infatti operare d’urgenza Joy per togliere le parti necrotiche e sostituirle con della pelle. L’intervento, eseguito ieri nel pomeriggio, è durato ben quattro ore, ma alla fine è perfettamente riuscito. «Joy ha reagito benissimo all’operazione – racconta suor Laura – ma questo è solo il primo passo perché la degenza sarà ancora lunga». Soprattutto, ci vorranno molte cure e proprio per questo la macchina della solidarietà si è già messa in moto per aiutare il piccolo alpaca bianco. Ci hanno pensato le associazioni Gattagorà e Micio Villaggio, da sempre in prima linea per tutelare i nostri amici animali. Un post pubblicato sulle pagine Facebook delle due organizzazioni con tutti i dati per effettuare le donazioni per Joy. Le cure per la ricostruzione del musetto sono infatti costose e si aggirano intorno ai 2.500 euro, ma i due post nel giro di poche ore hanno già fatto il giro della rete e sono centinaia i commenti e le condivisioni da parte degli utenti del web. In molti stanno già donando, affinché l’alpaca torni presto a camminare in mezzo alla natura, insieme ai bambini.