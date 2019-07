Lo trasporta per svariati metri tenendolo in equilibrio sul suo volto

Al circo siamo abituati a vedere di tutto, meno comuni sono invece le eccezionali qualità dimostrate da animali comuni, che vivono a stretto contatto dell’uomo nella sua quotidianità.

Questo cane, ad esempio, è un autentico giocoliere. Impressionante quello che riesce a fare: come dimostra il filmato, è in grado di portare un bicchiere pieno d’acqua per svariati metri, tenendolo sul suo volto.