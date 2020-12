Finalmente libero, il tenero animale può allontanarsi in fretta e furia...dai suoi salvatori

Singolare disavventura per un cagnolone che, spaventatissimo, attende rassegnato che i vigili del fuoco allarghino il cancello dove è rimasto bloccato. Finalmente libero, può finalmente scappar via e allontanarsi in fretta e furia…dai suoi salvatori.