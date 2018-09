Cane abbaia e sventa furto in appartamento: la polizia becca 4 baby ladre

E' successo in via Schina a Torino

Il padrone di casa, un appartamento al piano terra di via Schina, a Torino, era sotto la doccia e tre minorenni di origini francesi, residenti al campo nomadi di strada dell’Aeroporto, ne hanno approfittato per intrufolarsi all’interno. A metterle in fuga, abbaiando, è stato un cane.

IL CANE ABBAIA E LE METTE IN FUGA

L’episodio risale a martedì scorso. Secondo quanto ricostruito gli agenti, mentre la compagna faceva da palo, le altre due baby ladre hanno forzato il portone d’ingresso dell’edificio, poi hanno scavalcato il balcone e quindi hanno tentato di entrare nell’alloggio scassinando le veneziane mediante l’uso di un grosso cacciavite. La coppia ha infranto un vetro con delle pietre e praticamente era entrata nell’alloggio preso di mira quando il cane, abbaiando, le ha costrette a battere in ritirata.

ARRIVA LA POLIZIA, BECCATE TRE BABY LADRE

Nel frattempo al 112 era arrivata una telefonata per una richiesta di intervento per “furto in atto”. Gli agenti della squadra Volante, precipitatisi sul posto, hanno intercettato e fermato le tre giovani donne, tutte minorenni e con precedenti a carico, mentre cercavano di allontanarsi. Una delle tre è stata anche denunciata per ricettazione. La ragazza, infatti, è stata trovata in possesso di banconote straniere e diversi gioielli in oro oltre che di una scheda in plastica che serviva, con ogni probabilità, ad aprire le porte senza mandate.

FERMATA UNA QUARTA RAGAZZA

Durante il pattugliamento della zona, i poliziotti sono riusciti ad intercettare anche una quarta ragazza, anche lei minorenne, trovata in possesso del cellulare di una delle tre complici già fermate in precedenza, utilizzato, con molta probabilità, per comunicare e dare istruzioni alle altre. La giovane è stata denunciata per il medesimo tipo di reato, in concorso con le sue tre connazionali.

