Cani denutriti e malati. Un allevatore nei guai

Denutriti, malati, con i ventri gonfi e gli occhi infetti, rinchiusi in box fatiscenti e in una casetta di legno per gli attrezzi senza finestre, tra i rifiuti e le proprie feci. In queste condizioni sono stati trovati otto cani corso, liberati dalle guardie zoofile dell’Oipa, in collaborazione con la polizia locale, in un allevamento abusivo a Val della Torre. Il sopralluogo è nato da una lunga indagine effettuata dal nucleo delle guardie zoofile dell’Oipa su alcuni annunci online con cui si vendevano cuccioli di razza e ha confermato i sospetti di maltrattamento: i cani, esposti al freddo ed in scarse condizioni igieniche i cani, anche se malati, venivano comunque fatti riprodurre per essere poi venduti. «La detenzione in un ambiente così insalubre ha avuto delle pessime conseguenze sulla salute di questi cani e non è stata una sorpresa scoprire che più di un cucciolo era morto per le gravi condizioni di salute, dovute ad una detenzione in violazione di ogni tipo di normativa riguardante il benessere degli animali – dichiara Alessandro Piacenza, vicecoordinatore nazionale delle guardie zoofile dell’Oipa -. Moltissimi cuccioli di razza, venduti come semplici merci, provengono da situazione di maltrattamento analoghe, ed è per questo che come associazione condanniamo la compravendita di cani a favore dell’adozione presso i canili». I cani salvati a Val della Torre, condotti d’urgenza in clinica veterinaria, sono ora nel rifugio Argo, gestito dall’Enpa, in attesa di un’adozione. Il proprietario dell’allevamento sotto accusa invece è stato denunciato per detenzione inadeguata e maltrattamento di animali.