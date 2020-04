Cani inferociti sbranano 2 levrieri e aggrediscono anche le padrone

Un cane è morto subito, sbranato da quattro pastori tedeschi mercoledì pomeriggio. L’altro ha resistito fino allo studio del veterinario, ad Andezeno ma è morto anche lui poco dopo: «Per me e la mia compagna erano come figli», considera con un filo di voce Barbara Merlo, la padrona dei due levrieri uccisi.

Lei e Sara Tartaglia, la compagna, sono anche finite in ospedale: «Adesso lotteremo per fare giustizia». L’episodio è avvenuto intorno alle 17 di mercoledì in via Roma, poco distante dal cimitero. Le donne e i loro piccoli levrieri, Leolino e Crisalidino, stavano tornando a casa quando sono stati accerchiati da quattro cani di grossa taglia, tipo pastori tedeschi: «Sono usciti da un cancello aperto e hanno sbranato i miei cani – continua la padrona – È stato un dolore enorme per entrambe vederli morire così».

