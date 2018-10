Cannavacciuolo cerca personale online anche per il suo bistrot torinese: ecco come candidarsi

Antonino Cannavacciuolo cerca personale sul web per rimpolpare l’organico dei suoi cinque locali. Il celebre chef partenopeo, protagonista di trasmissioni di successo come Masterchef, Cucine da Incubo e ‘O Mare mio, è a caccia di nuovi talenti online per il suo bistrot torinese. Due le figure richieste: uno chef de rang e un commis di sala.

Due le posizioni aperte anche per quanto riguarda il suo bistrot di Novara, dove lo chef stellato è in cerca di un sommelier e di un macchinista bar.

CLICCA QUI per candidarti e consultare tutte le posizioni aperte