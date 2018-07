Canoa: azzurro Weger campione del mondo 2018

A Ivrea, dove si sono tenuti i Campionati del Mondo Junior & Under 23 di canoa slalom, lo stadio della Canoa ha incoronato l’azzurro Jakob Weger Campione del Mondo 2018 nel K1M di canoa slalom Under 23 e Marta Bertoncelli vice Campionessa del Mondo nel C1W Junior. Un oro e un argento per il team azzurro, che ha concluso con 7 medaglie totali.

L’assessore allo Sport della Regione Piemonte, Giovanni Maria Ferraris: “Determinante è stato il contributo di Regione Piemonte per la realizzazione di questo evento” aggiungendo “Dobbiamo proseguire nel segno della continuità, portando competizioni sempre più stimolanti e sfruttare tutto l’anno questo impianto, facendolo diventare punto di riferimento per il mondo sportivo”

Imponente l’esultanza della folla sempre ben presente ad Ivrea per la canoa nel vedere un suo campione trionfare in casa e dimostrare di meritarsi il titolo di grande promessa azzurra.