Il cantiere è fermo da sette anni «E ora viviamo tra topi e rifiuti»

Doveva essere ultimato nel novembre del 2013 ma così, evidentemente, non è stato. E dei box pertinenziali e del nuovo giardino oggi si sono perse completamente le tracce. Il futuro del cantiere eterno del giardino di via Col di Lana e di via Asiago, nel quartiere Pozzo Strada, continua a far discutere. Le famiglie, infatti, chiedono sempre spiegazioni: nel mirino c’è la questione piante abbattute, i rifiuti abbandonati vicino al cantiere (ma anche dentro, a ben vedere), le erbacce, persino i topi e in generale una situazione di degrado che da queste parti non piace a nessuno. Di sopralluoghi ne sono stati fatti tanti ma nonostante questo non c’è ancora nessuna traccia di una soluzione convincente per tutti.

La denuncia

I referenti di Fratelli d’Italia Stefano Bolognesi ed Enrico Forzese chiederanno di nuovo lumi sull’avanzamento dei lavori utili per la realizzazione di alcuni box pertinenziali, fermi al palo da anni. Basta mettere piede nel cantiere per capire come le lamentele del quartiere siano giustificate. Tra transenne abbattute e i ratti che scorrazzano tranquilli in cerca di qualcosa da mettere sotto ai denti.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++