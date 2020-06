«Il cantiere è invaso dai ratti»: tutti i progetti fermi da 9 anni

Da nove anni attendono la riqualificazione dell’intero isolato compreso tra corso Lombardia e le vie Lucca e Terni. E la realizzazione di quel progetto che avrebbe dovuto portare in via Lucento un parco, servizi e nuove unità abitative. Invece dopo i massicci interventi di bonifica della strada l’area pubblica, in carico ai privati per la realizzazione di un piano di rigenerazione urbana, si è trasformata in una landa desolata. Chiusa nel 2014 con i new jersey per evitare l’abbandono dei rifiuti. E con le piante a crescere e a prendersi tutta la scena.

Non solo, negli ultimi tempi hanno fatto la loro comparsa anche i topi, decisamente grossi. Le foto, scattate da qualche passante nei giorni scorsi, non lasciano dubbi in proposito. E sul caso del terreno “dimenticato” ha effettuato un sopralluogo anche l’associazione Giustizia & Sicurezza. «Strada Lucento, la parte di via chiusa al transito di veicoli – dichiara il presidente, Paolo Biccari -, è in pieno degrado. Abbiamo rinvenuto sporcizia, anche se i rifiuti ingombranti sono stati eliminati, e vegetazione che ormai occupa gran parte della strada».

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++