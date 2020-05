Cantieri e colpo di coda del virus. Ma ora i torinesi temono la crisi

Con la fine della quarantena stanno ripartendo i cantieri in città e i lavoratori ritrovano gradualmente entusiasmo. «Dopo quaranta giorni di stop finalmente abbiamo ripreso a lavorare» spiega Tiziano Congiu, all’opera sui cantieri di corso Marconi. «Qui gli scavi sono rimasti bloccati fino alla scorsa settimana, ma ci mancano ancora molti operai per poter riprendere le attività a pieno regime». La speranza è che la fase 2 porti buone notizie anche da questo punto di vista.

Lino ha appena acquistato una copia del nostro giornale dall’edicola di via Barletta e intanto pensa a come sarà la fase 2 dell’emergenza coronavirus. Lino è ancora scettico. «Staremo a vedere» si limita a dire. Difficile dargli torto. Da due mesi il nostro Paese affronta un’emergenza che ci riporta indietro di un secolo. I contagi stanno calando ma, forse, è ancora troppo presto per lasciarsi andare a facili entusiasmi.

