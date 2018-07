Cantieri e ingorghi. Negozi allo stremo «Così ci uccidete»

Uno slalom tra i cantieri, da largo Grosseto fino in piazza Rebaudengo. Tra deviazioni stradali e negozi che hanno perso addirittura il 50% delle entrate. «Così non si può andare avanti» protestano residenti e commercianti. La “colpa”, se così si può dire, è dei lavori preliminari per il cantiere della Torino-Ceres. Problema che si tocca con mano ogni giorno, percorrendo avanti e indietro il tratto tra Madonna di Campagna e Barriera di Milano. Si parte con il cantiere di abbattimento del cavalcavia e si prosegue con la chiusura della carreggiata centrale tra via Casteldelfino e via Bibiana.

Le auto e i bus snodati delle linee 2 e 75 sono costretti a slalom forzati. E a disagi che si fanno sentire soprattutto nelle ore di punta. Ma è dopo le 17.30 che la situazione diventa quasi surreale, con auto in coda anche per un paio di chilometri.

