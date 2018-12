I cantieri eterni della scuola King: «Ci vorranno 4 anni per riaprirla»

La scuola King potrà riaprire. Ci vorrà tempo – non poco, purtroppo – ma alla fine la scuola di via Germonio 4, chiusa dal 2014 per il mancato superamento dei test-antisismici, sarà nuovamente popolata dagli alunni. Il penultimo tassello al puzzle è stato inserito l’altro ieri, con l’approvazione da parte della giunta della delibera per il progetto esecutivo. Un progetto corposo, ammontante a ben 5,5 milioni di euro che non comprende più solo la messa in sicurezza della scuola, ma riguarda anche le operazioni di efficientamento energetico, sulle coperture e per il miglioramento generale degli ambienti interni. Ora manca l’ultimo step, il decreto da Roma con cui il Ministero dell’Economia dovrà confermare a tutte le regioni, Piemonte compreso, il finanziamento della prima annualità. «Il documento – spiegano dal Comune – arriverà entro fine anno, al più tardi a inizio 2019».

A quel punto si entrerà nella fase 2, con l’appalto e i lavori. Martedì, durante la commissione di quartiere convocata in circoscrizione Tre, i tecnici dell’edilizia scolastica di Palazzo Civico hanno comunicato quelle che, allo stato attuale, dovrebbero essere le tempistiche.

Non appena si avrà la certezza dei fondi potrà iniziare la gara, prevista per il primo semestre dell’anno prossimo. Dopodiché ci vorranno un anno e mezzo di cantieri che abbracceranno gli anni 2020 e 2021, con l’apertura della nuova King per il 2022. Come detto, non è ancora finita. Serve la sicurezza della copertura finanziaria e i lavori, quando partiranno, dureranno parecchio proprio perché la cifra, nel tempo, si alzata di molto. All’inizio si parlava infatti di 1,8 milioni di euro per la sola messa in sicurezza dell’edificio, poi ad aprile il Comune aveva inserito la scuola nel programma di opere pubbliche su cui intervenire per il periodo 2018-2020. In quel caso, gli oneri erano saliti fino a toccare quota 4,5 milioni.

Infine, ad agosto l’elementare di zona Aeronautica si era piazzata 24esima su oltre 570 istituti nella delibera regionale per gli interventi sull’edilizia scolastica. Per un totale, appunto, di 5,5 milioni di euro. I soldi arriveranno dallo Stato attraverso la Regione Piemonte e potranno essere impiegati solo per l’edificio di via Germonio 4 e non per l’intero istituto comprensivo. L’assessora all’Istruzione, Federica Patti, parla di «vittoria», in quanto «l’impegno economico era consistente e l’accesso ai fondi non era scontato». Le mamme e i papà degli alunni, dal canto loro, hanno appreso la notizia con felicità, ma con qualche riserva. «Abbiamo atteso troppi anni, con promesse prima dichiarate e poi disattese. Crederò alla riapertura della scuola solo quando vedrò il cantiere con i miei occhi», assicura Marina Giovanna Manchia, capofila dei genitori che anni fa iniziarono la lunga battaglia, attraverso la raccolta firme, per far riaprire la King.