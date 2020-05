Cantieri eterni e svalutazioni: «Quanti disagi con la metro»

Impedire il degrado totale di piazza Bengasi e delle zone limitrofe. Ecco qual è la bussola che orienta il comitato Residenti e Proprietari, che da anni sta cercando di fare il possibile per arginare il declino del quartiere. «Basti un esempio – afferma Davide Filardo, responsabile del comitato – le case della zona hanno perso negli anni il 30% del loro valore. Un ulteriore 30% si perderà con la crisi in atto. Rischiamo di vedere il nostro quartiere totalmente svenduto».

E sì che un tempo, evidenzia Filardo, questa era un’area residenziale magari non sempre di pregio, ma la parola degrado era pressoché sconosciuta. Poi sono venuti i cantieri della metropolitana, che si sono sommati alla prima crisi economica, quella successiva al 2008. Ed è stata una mazzata.

Il metrò poteva essere un volano per il rilancio del quartiere, se non si fosse trasformato in una specie di logorante trincea, oltre la quale si è creata una vasta terra di nessuno. Come in una guerra, ed effettivamente le parole di Filardo tradiscono una guerra in corso: «La delinquenza è aumentata notevolmente. Per non parlare della sporcizia e della percezione di insicurezza. In più, adesso ci si è messa anche la quarantena: dopo cosa accadrà? Qui c’è gente che prima navigava a vista, le attività commerciali avevano i fatturati in costante calo; ora chiuderanno?».

In buona sostanza, per cercare di salvare il salvabile l’associazione annuncia che si batterà per chiedere il totale sgravio delle tasse comunali. «Almeno quelle: siamo già stati maltrattati in questi anni, il minimo è ridurre la pressione fiscale il più possibile». E per la sicurezza? Un’altra proposta: «la casetta del dazio di piazza Bengasi potrebbe essere la soluzione al problema: allo stato attuale è inutilizzata, perché non trasformarla in un presidio fisso, come da noi chiesto più volte?».