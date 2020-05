I cantieri sono fermi da un anno. «La pista è ancora incompleta»

Nel quartiere ormai la prendono con ironia. «Questa pista sta diventando come l’Asti-Cuneo». Si perché la ciclabile di via Plava, i cui lavori già erano stati eseguiti con ritardo, di fatto risulta ancora incompleta. Il percorso di Mirafiori Sud è infatti sempre interrotto all’angolo con via Faccioli. Le transenne sbarrano la strada alle biciclette. E i conducenti sono quindi costretti a fare deviazioni improvvise transitando sul marciapiede per poi riprendere il normale tragitto una volta superato l’incrocio-trappola.

Operai sul posto a completare i lavori – trattasi di operazioni su semafori e segnaletica, oltre a una banchina da completare – non si vedono da mesi.

