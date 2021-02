Cantieri nel vecchio ospedale terra di conquista dei vandali

Dopo 14 anni di attesa il Centro di riabilitazione del Maria Adelaide, chiuso nel 2007, potrebbe rinascere grazie a un investimento da parte dei privati. Una buona notizia per i residenti della collina, da sempre preoccupati per le condizioni dell’ex ospedale abbandonato di strada comunale di San Vito a Revigliasco, un edificio di 6.500 metri quadrati circondato dal verde nel cuore del parco della Rimembranza.

Un luogo che da fuori richiama alla mente solo racconti spettrali, degrado, satanismo e paura. E che la Città della Salute stava cercando da cinque anni di vendere a un buon acquirente, mantenendo il vincolo sanitario. Ancora oggi basta accostare con l’auto davanti al piccolo parcheggio presente sull’altro lato della strada per farsi avvolgere in un’atmosfera surreale, quasi ai limiti di un film dell’orrore. Dentro, tra l’immenso cortile e le strutture interne, prevale l’abbandono.

A terra si trovano sedie, materassi, infissi. Qualcosa è stato anche dato alle fiamme. Sui muri scritte senza senso, imbrattamenti vari e persino una croce rovesciata. Non c’è anima viva nonostante le porte aperte e la sensazione è che qui, di giorno, non venga nessuno a metter piede. Al contrario di notte potrebbe succedere davvero di tutto. Almeno a giudicare da ciò che si può trovare una volta dentro l’ex ospedale.

Un via vai forse destinato finalmente a finire, grazie all’interesse di una società torinese destinata a trasformare il decadente e spettrale ospedale in una clinica privata. Come raccontato a novembre su Torino Cronaca, quando un primo cantiere era comparso davanti all’ingresso della struttura.