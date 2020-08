Cantieri nelle scuole aperti fino a dicembre: «Ma il 14 si riparte»

L’assessora all’istruzione del Comune Antonietta Di Martino: «Una grande collaborazione per riorganizzare gli spazi»

Il conto alla rovescia è partito, la prima campanella sta per suonare. Tante questioni – dall’uso delle mascherine nelle aule, alla copertura degli organici, alla gestione di eventuali alunni contagiati – restano aperte. Ma un punto fermo, almeno per quanto riguarda ciò che compete al Comune, c’è. E riguarda il tema della sicurezza delle strutture.

«Che potranno ripartire in presenza», assicura l’assessora all’Istruzione del Comune, Antonietta Di Martino. Una affermazione, quella che rassicura tante di famiglie, tutt’altro che scontata viste le condizioni dell’edilizia scolastica nel nostro Paese. Ma con il Coronavirus, se non altro, sono arrivate risorse da investire. E la sfida è diventata utilizzarle, presto e bene, stabilendo innanzitutto le priorità.

«Abbiamo lavorato e stiamo lavorando a testa bassa – spiega l’assessora – seguendo tre filoni». Il primo è «la manutenzione ordinaria e straordinaria 2019-2020, con una serie di interventi determinati in base alle priorità segnalate dalle scuole, per cui ci sono già una quarantina di istituti che vedono i lavori già conclusi o in corso cantieri aperti e tanti lavori già conclusi».

